いま、新生活を迎える人たちの間で家具や家電などのリユース品が人気に。中古品販売店では、在庫が足りずに業者間オークションで仕入れを行っているといいます。そこで、オークションの現場を取材してみると、中国やタイ、パキスタンなどからバイヤーが集まっていました。なぜ、日本の中古品を求めるのか、外国人バイヤーを取材しました。◇◇◇■中古品の業者間オークション会場に多くの外国人バイヤーの姿埼玉・朝霞市にある