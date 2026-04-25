柏レイソルは25日、MF手塚康平に第3子となる次女が誕生したことを報告した。自身の誕生日翌日となる今月7日に誕生したという。手塚はクラブを通じて「頑張ってくれた妻と、一緒に支えてくれた子供たちに心から感謝しています。3人の子どもたちにとって自慢の父親でいられるよう、より一層頑張ります!」と伝えている。