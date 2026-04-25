FC町田ゼルビアの黒田剛監督とFW藤尾翔太が24日、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)決勝の前日会見に出席した。指揮官は前回王者のアルアハリ・サウジと対戦する最終決戦へ「相手がどこであれ我々が積み上げてきたサッカー、FC町田ゼルビアとしてここまで強くあり続けたサッカーをしっかりと出し切って悔いなく戦いたい」と意気込んだ。前日会見では中東メディアから、シャバブ・アルアハリが準決勝の再試合を求めていた