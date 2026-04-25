25日、80歳男性が、新潟市秋葉区満願寺の自宅敷地内で、解体した犬小屋の廃材を燃やしていたところ、隣の住宅の敷地内にある雑草に燃え広がりました。目撃した近隣住民が消防に通報し、火は30分ほどで消し止められました。住宅に燃え移ることはなく、けが人もいませんでした。 新潟市は25日午前7時に林野火災注意報を発表していて、空気の乾燥などで林野火災が発生しやすい状態として、屋外で火の使用を控えるよう呼びかけて