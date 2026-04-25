お笑いトリオ「ロバート」の秋山竜次（47）が25日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。飲み会について語った。秋山はチーズが大好きだとし「クリームチーズ切って、それをちまちま、酒も飲めないのに」つまんでいると告白した。MCで秋山の3年先輩にあたり、30年近い親交があるという「品川庄司」庄司智春が「ワイン好きそうな」と続けると、「1ミリも飲めないんですけれどね」と秋山。「