26日の広島戦で予告先発の大竹耕太郎投手（30）は、やっぱり雨につきまとわれる。甲子園の降水確率は80％。「明日降るんですか。夜だったのに、昼降るんですか」と降り始めの時間を気にしていた。“大雨降太郎”の異名通り、今季初登板となった4日の広島戦は雨で試合開始が1時間遅れた上に、1時間1分の中断も挟んだ。今季3度目の先発を控え「3分の2ですね。66・7％だ」と運命を受け入れた。先発予定だった16日の巨人戦も雨で流