◇ナ・リーグドジャース−カブス（2026年4月24日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、本拠でのカブス戦に「1番・DH」で先発出場。7回2死一塁の第4打席は見逃し三振に倒れた。相手2番手左腕・ロリソンに対し2ボール2ストライクからの5球目、外角低めスライダーを見送ると、球審はボールの判定。ただ、カブスの捕手・ケリーが素早く頭を2度、ポンポンと叩いて自動投球判定（ABS）チャレ