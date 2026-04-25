◇MLB ガーディアンズ 8-6 ブルージェイズ(日本時間25日、ロジャース・センター)ブルージェイズの岡本和真選手が4試合ぶりの第4号HRを放ちました。「7番・サード」で先発出場した岡本選手は3点を追う2回、1アウトランナー無しで第1打席へ。ここで3球目、97.4マイル(約156.8キロ)のストレートを捉えると打球はバックスクリーンを越えるホームランに。打球速度は109.9マイル(約176.9キロ)、飛距離430フィート(約131.1メートル)、打球