「ラブライブ！スーパースター！！」鬼塚冬毬役や、同作品発のスクールアイドルグループ「Liella！」のメンバーとしても活躍中の声優坂倉花（22）が25日、都内で、初の写真集「坂倉花1st写真集Blooming」（KADOKAWA）発売記念イベントを行った。今回の写真集は修学旅行をイメージし、大阪、京都、奈良、宮古島で撮影を行った。「3泊4日で大忙しの撮影で、本当に修学旅行のように和気あいあいとした撮影ができました」と振り返