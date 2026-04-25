Ｆ１レッドブルで長年にわたってアドバイザーを務めていたヘルムート・マルコ博士（８２）が２０２５年シーズン限りで退任した本当の理由を明かした。専門メディア「Ｆ１ＯＶＥＲＳＴＥＥＲ」はマルコ博士の退任について「アレックス・ダン（アイルランド）との裏取引やキミ・アントネッリ（イタリア）に関する発言で物議を醸したことが首脳陣を激怒させたのではないかと推測された」と伝えていた。しかしドイツ紙「ＤＩＥ