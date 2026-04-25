ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプ混合団体で銅メダルの高梨沙羅（２９＝クラレ）とフリースタイルスキー男子モーグルで五輪２大会連続メダルの堀島行真（２８＝トヨタ自動車）が、応援への感謝の思いを明かした。２人は２５日に東京・日本橋で行われた日本選手団の応援感謝パレードに参加した。約５万人の熱気を感じた後、メインステージで取材に応じた高梨は「朝早くからたくさんの方々が集まってくださっ