本拠地カブス戦米大リーグ・ドジャースは24日（日本時間25日）、カブスとの本拠地3連戦の初戦に臨んだ。試合前のグラウンドには選手たちが集結。その理由が判明し、ネット上では喝采が相次いでいた。晴天が広がった試合前のドジャースタジアム。敵軍の1人が、ドジャースのユニホームを着ていた。笑顔を見せていたのは、今季からカブスに移籍したマイケル・コンフォートだった。33歳のコンフォートは昨季、1年1700万ドル（約2