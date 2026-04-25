セ・リーグ公示プロ野球は25日、正午にセ・リーグの公示が発表された。梅野隆太郎捕手（阪神）、小川泰弘投手（ヤクルト）らが出場選手登録される中、抹消された1人の選手にファンが悲鳴を上げている。出場選手登録を抹消されたのはDeNAの牧秀悟内野手。前日24日の巨人戦で走塁時に足を痛め、途中交代していた。WBC日本代表にも選ばれた28歳。ここまで打率.333、2本塁打、10打点だった。発表された公示リストにX上のファンも