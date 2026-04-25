◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（２５日・甲子園）阪神が勝てば、藤川球児監督が通算１６６試合目で１００勝に到達。原辰徳（巨人）の１６７試合を超え、セ・リーグ史上最速記録となる。チームは２連敗中。先発・村上頌樹投手が負の流れを断ち切り、指揮官に節目の１勝を贈れるか。以下、両チームのスターティングメンバー。【広島】１番・左翼秋山２番・中堅大盛３番・遊撃小園４番・一塁坂倉５番・右翼野間６番