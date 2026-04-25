◆パ・リーグオリックス―日本ハム（２５日・京セラドーム大阪）スタメンが発表された。前日のカード初戦で球団新記録となる本拠地・京セラドーム大阪９連勝を飾ったオリックスは、同戦で来日初アーチを放ったシーモアが「５番・ＤＨ」で先発。正三塁手の宗、攻守の要の森友はベンチスタートとなった。また、２５年３月に受けた右肘のトミー・ジョン手術から復帰し、この日に出場選手登録された吉田がベンチ入りした。以下、