経済的に苦しい息子夫婦を援助していたら、要求がエスカレートしてきて……？ 筆者の友人・H代から聞いたエピソードです。 息子の結婚 これ以降息子からの連絡は無し。孫に会えないのは寂しいですが、息子夫婦が自立できる日が来ることを祈ります。 【体験者：50代女性・会社員、回答時期：2026年2月】 ※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容と