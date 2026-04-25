◆米大リーグドジャース―カブス（２４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、本拠地・カブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、１点リードの７回の４打席目は、見逃し三振に倒れた。カウント２―２から外角低めスライダーを見極めたが、“ロボ審判”によってストライク判定に覆った。今季初の１試合３三振となった。相手先発タイヨンとは試