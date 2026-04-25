「めぐりあう時間たち」(2002年)でアカデミー賞の主演女優賞を獲得した女優で映画プロデューサーでもあるニコール・キッドマンが、Apple TV＋のコメディドラマ「マーゴのマネートラブル」撮影直前にインフルエンザを発症し、撮影終了後に病院へ搬送されていたことが分かった。同作でニコールは元プロレスラーから弁護士に転身したレース役として、22日の配信回に初登場。