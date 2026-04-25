韓国与党「共に民主党」が24日、最大野党・国民の力の張東赫（チャン・ドンヒョク）代表が訪米中に会った政府高官が国務次官の秘書室長と確認されたことに対し「国の恥だ」と批判した。白承婀（ペク・スンア）院内報道官はこの日の論評で「世界経済10大強国である大韓民国の野党代表が米国を訪問しながら、長官はおろか次官や次官補にさえ会えずに帰ってきたというのは果たして事実なのか」とし「国格を損なう、国家的な恥となる外