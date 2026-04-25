◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンクーロッテ(25日、熊本)「ファイト！九州デー」の一環として、熊本・リブワーク藤崎台球場で行われているソフトバンクとロッテの試合。初回からアクロバチックな好守備でわかせています。ソフトバンクの先発マウンドにあがっているのは上沢直之投手。先頭打者として藤原恭大選手を迎えると、初球を鋭くはじき返されます。それでもセカンドの川瀬晃選手が好反応。一気に駆け込み、飛びつきながら捕