女優の前田愛（42）が25日、自身のインスタグラムを更新。長男で歌舞伎俳優の中村勘太郎、次男の中村長三郎とのオフショットを披露した。前田は「江戸東京博物館リニューアル記念特別展『大江戸礼賛』PRイベントに勘太郎と長三郎が 参加させていただきました」と報告。展示を楽しむ写真を投稿し「以前訪れた際はまだ2人とも小さくて中村座の大きな模型に大変興奮して『じじちゃまの名前だ！中村座だ！！』と大喜びで館内を