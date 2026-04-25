27日アメリカで始まるNPT＝核拡散防止条約再検討会議に参加する3人が24日、長崎を発ちました。 （原水爆禁止県民会議 米村 豊 会長） 「アメリカは寒いそうだが、体調に気を付けて行ってらっしゃい」 NPT再検討会議が行われるアメリカ・ニューヨークに向け出発したのは、原水爆禁止日本国民会議の一団として県内から参加する、被爆者で県平和運動センター被爆者連絡協議会議長の川副忠子さん、全国被爆二