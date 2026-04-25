◇プロ野球セ・リーグDeNAー巨人（4月25日、横浜スタジアム）巨人の石塚裕惺選手が下半身のコンディション不良を訴えていることが明らかになりました。この日の試合前に、チームはシートノックを行いましたが、その途中で、石塚選手はトレーナーとともにベンチ裏へ。練習が終わるまで、再びグラウンドに姿を見せることはありませんでした。橋上秀樹オフェンスチーフコーチによりますと、「下半身のコンディション不良」を訴えて