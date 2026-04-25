元スピードスケート選手の高木菜那（※高＝はしごだか、33）が25日、自身のインスタグラムを更新。妹で現役を引退したスピードスケートの高木美帆（※高＝はしごだか、31）との2ショットを公開した。【写真】「きっとこれが最初で最後です」妹・美帆との2ショットを公開した高木菜那菜那は美帆との写真とともに、きょうから放送される日本テレビ系新報道番組『追跡取材 news LOG』（後10：00）に姉妹で出演することを報告。菜