東電ホールディングスの小早川智明社長らと意見交換する赤沢経産相＝25日午前、新潟県の柏崎刈羽原発赤沢亮正経済産業相は25日、東京電力柏崎刈羽原発（新潟県）を訪れ、約14年ぶりに営業運転を始めた6号機などについて、東電ホールディングスの小早川智明社長らと意見交換した。小早川氏は「緊張感を持って安定運転に努める」と話し、赤沢氏は「安全最優先で運営に当たり、地域や社会に丁寧な説明をしてほしい」と述べた。赤