◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンクーロッテ(25日、熊本)ロッテの先発・種市篤暉投手が初回に足を痛め、担架で運び出される事態となりました。1回裏のマウンドにあがった種市投手は、先頭の周東佑京選手にセンターへの2塁打を浴びるも、後続を打ち取り2アウトまで追い込みます。続く柳田悠岐選手には5球目をファースト方向にはじき返されると、種市投手はすぐさまカバーに入ろうとしますが、転倒します。種市投手はマウンドで方向