大津市は２４日、市内の埋蔵文化財の発掘調査成果をまとめる「発掘調査報告書」について、２０１８年度から２２年度までの５年間で計１１件が未刊行になっていたと発表した。市文化財保護課の職員４人が業務多忙で原稿が間に合わず、報告書を刊行したと偽り、印刷会社２社に計約２９６万円が支払われていた。市によると調査報告書は文化庁の通知に基づき、調査完了後に市が契約して印刷製本を行う。未刊行となっていた１１件の