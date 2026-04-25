◇インターリーグホワイトソックス 5―4 ナショナルズ（2026年4月24日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が24日（日本時間25日）、本拠でのナショナルズ戦に「3番・一塁」で先発し、メジャートップに並ぶ11号本塁打など3打数1安打1打点の活躍。ホワイトソックスは5―4で競り勝って2連勝とし、ホームでの連敗も6で止めた。村上は0―1で迎えた4回1死走者なしで、ナショナルズ2番手右腕の元巨人・マイコラスか