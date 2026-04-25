タレント、モデルの桃月なしこ（30）が25日、都内で、セカンド写真集「むすび」（講談社）発売記念イベントを行った。ファン待望のセカンド写真集の自己採点は「745点」と照れ笑い。「100点というのは抵抗があるんですけど、常に自分自身成長したい、今のなしこらしさを出せたという意味で745点にしました」と笑った。スペインでの撮影について「日本で見られない風景カットもありますし、『ヤングマガジン』で初めて撮影した写真