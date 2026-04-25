旅行の移動手段を決める際、「できるだけ安く済ませたい」という考えと、「できるだけ早く快適に移動したい」という考えで意見が分かれることもあるでしょう。 例えば、東京から大阪までの移動では、深夜バスと新幹線でどの程度の差があるのでしょうか。本記事では、費用や所要時間の違いを整理しながら、それぞれの特徴を比較します。 深夜バスと新幹線の料金差は片道1万円？ 基本コストを比較 新幹線の普通車指