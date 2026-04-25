Palitは4月22日、GPU・PC Modや3Dプリント、DIY文化に特化するコミュニティ「Palit Maker Facebook Community」をFacebook上に開設した。デザインの共有などについて話し合えるという。Palit、Facebook上にDIYコミュニティ開設 - GPUファンカバーの自作についても話し合えるPalitが販売するグラフィックスカードにはファンカバー取り外すことが可能で、別途3Dプリント等で制作した自作のカバーに交換することもできる。しかしなか