映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』に登場するサプライズキャラクターに、ファンは心躍っただろう。このキャラクターの登場場面では特別な演出がなされていたが、手掛けたのは「術回線」アニメ作品も担当したアニメーター。本人がSNSで喜びの報告を行なっている。 この記事には、『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービӦ