アークは4月24日、メイドイン秋葉原のBTO ゲーミングパソコン「arkhive（アークハイブ）」ブランドにおけるゲーミングPCの新製品として、Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition搭載モデルを追加して発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。arkhive、Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition搭載ゲーミングPCを受注開始強力なZen5アーキテクチャのCPUダイを2つ搭載して16コア32スレッドでの動作に対応し、両方にAMD 3D V-Cacheを