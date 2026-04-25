少女時代のティファニーが、俳優ピョン・ヨハンとの結婚後、うれしい知らせを伝えた。所属事務所パシフィック・ミュージック・グループ（Pacific Music Group）は4月24日、「ティファニーが5月8日18時に新シングル『Summer’s Not Over』をリリースする」と発表した。【画像】ティファニー＆ピョン・ヨハン、濃厚キスこれにあわせてティファニーは同日正午、公式チャンネルを通じて『Summer’s Not Over』のカミングスーンティザー