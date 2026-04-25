【モデルプレス＝2026/04/25】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のキム・チェウォン（KIM CHAEWON）が4月24日、自身のInstagramを更新。前髪を眉上で切りそろえたスタイルを披露した。【写真】25歳K-POP美女「一瞬誰かと思った」オン眉バングで別人級印象チェンジ◆チェウォン、オン眉バング披露チェウォンは、眉上で切りそろえたオン眉バングのヘアスタイルを披露。蛍光色のイエローを差し色にしたキャミソー