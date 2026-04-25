クーポンマガジン「ホットペッパー」の連載企画『ひみつの女子会』が約２３００名の女性に行ったアンケートによると、７０％以上が「女子会に特別な掟はない」と答えました。しかしながら、女性限定の場だからこそ、話題の選び方によっては、恋愛を遠ざけてしまうのではないでしょうか。そこで今回は、女子会参加経験のあるみなさんの意見を参考に、「素敵な男性との出会いを遠ざける女子会の話題」をご紹介します。【１】女子会か