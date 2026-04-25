◆パ・リーグソフトバンク―ロッテ（熊本）ロッテ・種市篤暉投手が負傷交代した。０―０の初回２死三塁で柳田のファウルに反応してマウンドから降りようとした際に左足首をひねるようにグラウンドに倒れ込んだ。一塁付近まで右足一本で移動したが、顔をゆがめてその場に倒れ込んだまましばらく動けず。その後、担架で運ばれた。ＷＢＣに出場したエースは前回１７日の楽天戦（楽天モバイル）では７回無失点の好投を見せた。