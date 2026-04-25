歌手の小林幸子が２５日、千葉市で行われた動画コミュニティサービス「ニコニコ」の祭典「ニコニコ超会議」（２５日〜２６日・幕張メッセ）に出演し、生歌唱を披露した。ドレス姿の”ラスボス”小林が、会場内の「超ニコニコ盆踊り」ブースに設置された全長７メートルの「超ネオやぐら」に降臨すると、集まったユーザーからは大歓声があがった。「幸子さま〜」の声がけに小林は「元気だった〜？元気な顔みれてとってもうれし