４月２５日の東京５Ｒ・３歳未勝利（芝１４００メートル＝１８頭立て）は、１番人気に支持された超良血馬のグランマエストロ（牡、美浦・木村哲也厩舎、父エピファネイア）が、またもや２着に惜敗となった。レースは６番枠からきっちりとスタートを決めて、道中は好位で運んだ。直線では馬群をさばいて進路を見つけて、じわじわと脚を使ったが、勝ったリラに１馬身半差及ばなかった。２０、２１年のマイルＣＳを連覇するなど