◆パ・リーグ楽天―西武（２５日・楽天モバイル最強）楽天・三木肇監督が２５日、４９歳の誕生日を迎えた。試合前には報道陣からサプライズで誕生日ケーキが用意された。指揮官はうれしそうに頬張り、「おいしいです」とニッコリ。「あっという間に年を重ねているなと思いますね。４０代最後の年に、ここにおられる皆さん、チームの選手、スタッフ含めて、イーグルスの一員として、仕事ですけども一緒に戦えていることをすご