木原龍一選手と三浦璃来選手 「第25回オリンピック冬季競技大会（2026／ミラノ・コルティナ）」で過去最多メダル数を獲得した「TEAM JAPAN」の応援感謝パレードが25日、東京・日本橋で行われた。フィギュアスケートでペア金メダルを獲得した木原龍一選手と三浦璃来選手の「りくりゅう」も参加した。大声援を受けたパレード。三浦選手は「たくさんの方に名前を呼んでいただき、思いが込み上げて泣きそうになった」と