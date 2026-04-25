◆パ・リーグ楽天―西武（２５日・楽天モバイル最強）楽天・三木肇監督（４９）が２５日、前田健太投手（３８）とカーソン・マッカスカー外野手（２７）に期待を寄せた。前田健は前日２４日から１軍の投手練習に参加。７日に右ふくらはぎをつって緊急降板してからファームで調整していたが、順調に回復している。三木監督は「さっき会ったけどいい表情をしていた。彼はたくさん経験があって、次、登板する時に頑張ってくれる