歌手の小林幸子（72）が25日、千葉・幕張メッセで行われた「ニコニコ超会議2026」にゲスト出演した。「幸子様ー！」の呼びかけで登場し、客の間を練り歩いてステージへ。幕が開けると、桜の花びらで覆われたピンクのヘッドドレスを身につけて再登場した。「和楽・千本櫻」を歌唱し「我こそは花咲かばあさんなり！さあ、枯れ木に花を咲かせましょう！」の一声で桜の花びらが舞い散った。最後は通常バージョンの「千本桜」で