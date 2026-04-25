タレント、モデルの桃月なしこ（30）が25日、都内で、セカンド写真集「むすび」（講談社）発売記念イベントを行った。ファン待望のセカンド写真集に「うれしいが1番に来ると思うんですが」と前置きし、「ここからが頑張りどきだなというのが一番大きいですね。写真集はわかりやすく数字として売り上げが残るので、多くの方に手に取ってもらえるようにしたい」と語った。ファースト写真集から、6年経った今回は「20代最後の姿と30歳