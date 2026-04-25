◇春季高校野球神奈川県大会準々決勝横浜3―0桐蔭学園（2026年4月25日保土ケ谷）春季高校野球神奈川県大会の準々決勝が行われ、今春の選抜に出場した横浜は3―0で桐蔭学園を下し、4強進出を果たした。今秋ドラフト1位候補の最速154キロ右腕・織田翔希投手（3年）は5安打10三振で完封勝利を挙げた。村田浩明監督は「うまくスライダー、緩急を使うピッチングができていたところは収穫。本当に9回をよく投げてくれたなと思