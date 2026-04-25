人気セクシー女優の川越にこが25日、自身のXを更新。TKO木下隆行がタイで開いている飲食店を訪問したことを明かし、ツーショット写真を公開した。川越は白いミニ丈のワンピースに黒いジャケット姿で、木下と店内で並んだ写真をアップ。「“TKO木下さん“が開くお店で、タイの夜を過ごしてきました」とつづった。さらに「そこで働かれてる“Tの極み芸人“さんともお会いました！」と投稿。吉本興業の文化交流企画「アジア住みます芸