各部のブラック仕上げで力強い印象に海外市場には、日本に導入されていないモデルやカスタムグレードが数多く存在しています。ダイハツのインドネシア法人が、2025年11月28日から31日にかけて開催された「GAIKINDO Jakarta Auto Week（GJAW）」で公開した、現地で高い人気を誇るコンパクトSUV「テリオス」を基にした「テリオス ドレスアップ アルトスタイル」もまさにそんな一台といえるでしょう。【画像】超カッコいい！ これ