中国財務局は、広島県の最新の経済情勢を発表しました。 県の景気判断については、「一部に弱さがみられるものの、緩やかに回復しつつある」として、前回の判断を据え置いています。 個人消費や生産活動、雇用情勢については、引き続き緩やかな改善が続いているとしています。一方で、企業の景況感については、中国財務局の管内全体で、先行きを慎重にみる見方が広がっています。 その背景として、原材料価格やエネルギ}