＜シェブロン選手権2日日◇24日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞2021年「AIG女子オープン」（全英）以来、5年ぶり4度目の海外メジャー。原英莉花は初めて予選を通過した。これまでの3試合はいずれも3桁順位に終わっていたが、今大会はトータル2アンダー・22位タイで決勝ラウンドへ。「お恥ずかしい…」。そういって笑った。【現地写真】原英莉花は決勝ラウンドに向けて視界良好?初日の前半を終えた時