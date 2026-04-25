日本で親しまれ引退した多彩な鉄道車両が、遠く離れたタイで今も活躍しています。その“第二の人生”をたどる特別ツアーが、現地で催されました。懐かしの名車を前に、日本から参加した鉄道ファンは歓喜。その整備は、日本の技術者にも支えられていました。■断崖絶壁を走る真っ赤な車両今年2月、常夏の国・タイ。首都バンコクから車で2時間かけてたどり着いたのは、風光明媚な渓谷です。大勢の日本人がカメラを構えていると、「プ